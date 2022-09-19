Американський посол в Україні нагадала, що Байден попередив Путіна про наслідки в разі застосування ядерної зброї.

В адміністрації президента США, а також у діалозі з партнерами обговорюється план реагування на радикальні дії з боку РФ, такі, як застосування ядерної зброї в Україні.

Про це посол США в Україні Бріджит Брінк сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання, чи допускають США сценарій, що Росія завдасть ядерного удару тактичними боєголовками або використає як зброю окуповану Запорізьку АЕС, посол зазначила, що президент США Джо Байден чітко наголосив, що розмови про використання ядерної зброї є абсолютно безвідповідальними.

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"Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде неприпустимим і викличе серйозні наслідки… Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли би вчинити у відповідь на ті дії, які були би абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив", - сказала Брінк.

Посол додала, що США погоджуються з тим, що ситуація довкола Запорізької АЕС небезпечна, і Вашингтон підтримує зацікавленість України у створенні демілітаризованої зони та повернення станції під її повний контроль.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня президент США Джо Байден заявив, що попередив російського президента Володимира Путіна про серйозніші наслідки в разі застосування Росією ядерної зброї.

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