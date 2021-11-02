Парламент вже зовсім скоро візьметься за розгляд кадрових питань, поділився представник Кабміну.

Верховна Рада у середу, 3 листопада, розгляне відставку з посад п'ятьох міністрів.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Він повідомив, що Верховна Рада України завтра, 3 листопада, під час пленарного засідання розгляне урядові кадрові питання, а саме:

– про звільнення Абрамовського Романа Романовича з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

– про звільнення Любченка Олексія Миколайовича з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки України;

– про звільнення Резнікова Олексія Юрійовича з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

– про звільнення Уруського Олега Семеновича з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

– про звільнення Тарана Андрія Васильовича з посади міністра оборони України.

Читайте такожОбрано першого заступника голови фракції "Слуга народу"Нагадаємо, 1 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, які і чому кадрові зміни пропонується здійснити в уряді.

Зокрема, міністром оборони пропонують призначити нинішнього віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова замість Андрія Тарана, а міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – депутата від "Слуги народу" Ірину Верещук.

Голову Державної митної служби Павла Рябікіна пропонується призначити міністром з питань стратегічних галузей промисловості замість Олега Уруського.

Крім того, на посаду міністра захисту довкілля замість Романа Абрамовського розглядається кандидатура його заступника Руслана Стрільця, а на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка – кандидатура заступниці керівника Офісу президента Юлії Свириденко.

Автор: Віталій Саєнко