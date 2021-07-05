Вони говоритимуть про безпеку, Нормандський формат, "Північний потік-2", торгівлю між країнами та німецькі інвестиції в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що обговорюватимуть канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Берліні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив на прес-конференції з журналістами під час всеукраїнського форуму “Україна 30. Міжнародна політика”.

"Це буде довірлива розмова між президентом та канцлером. Вони будуть говорити про ключові речі: про безпеку, про Нормандський формат, про «Північний потік-2», про торгівлю між країнами та німецькі інвестиції в Україну", - зазначив він.

За словами Кулеби, наразі непросто зрозуміти, якою буде політика після того, як Меркель піде, тому необхідно дочекатися формування нової коаліції.

Водночас він зазначив, що під час свого візиту до Німеччини зустрічався з представниками ключових політичних партій, щоб донести до них важливість та пріоритетність українського порядку денного, розповісти про те, на що очікує Україна та що готова дати.

"Зараз не скажеш, якою буде політика Німеччини, але працюємо над тим, щоб з низки питань позиція Німеччини змінилася", - наголосив міністр.

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Зокрема, це питання чіткої та прямої підтримки Німеччиною європейської перспективи України та її членства у ЄС, а також більш конструктивна позиція Німеччини щодо членства України в НАТО та питання подальшого функціонування «Північного потоку-2».

"Це й питання продажу озброєння Україні. Я вважаю, що це вже питання принципу, це питання однієї снайперської гвинтівки, умовно кажучи. Але це постачання має відбутися. Ми маємо цю стіну зламати, тому що вона є суто політичною і, на нашу думку, безпідставною", - заявив Кулеба.

Зустріч Зеленського з Меркель: що відомо

Меркель запросила Зеленського приїхати до Берліну найближчим часом для обговорення певних питань двосторонніх відносин та врегулювання ситуації на Донбасі.

Пізніше Зеленський повідомив, що йдеться про 12 липня.

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Автор: Антоніна Доломанжи