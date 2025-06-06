Удари України є самообороною, тоді як удари Росії є актами агресії і терору.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про різницю між Україною і Росією, і закликав не ставити в один ряд дії України зі знищення російських засобів терору з діями Росії, яка навмисно вбиває мирне населення України. Про це йдеться у заяві глави МЗС.

"Вночі Росія "відповіла" на знищений літак... атакою на мирних жителів в Україні", - наголосив Сибіга.

Міністр зазначив, що російська атака була спрямована на Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Чернігів, Кременчук та інші міста. Постраждали багатоповерхові будинки. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру. По всій країні є вбиті і поранені.

Відео дня

"Різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі - наприклад, літаки, обладнані для того, щоб бомбити наших дітей. Росія ж атакує житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури", - відзначив дипломат.

Як констатує глава МЗС, ставити Україну і Росію в один ряд неприйнятно.

"Росія є агресором, а Україна захищається. Удари України є самообороною, тоді як удари Росії є актами агресії і терору", - підкреслив Сибіга.

У цьому зв'язку, як переконаний міністр, нічний напад Росії на мирних жителів вкотре демонструє, що міжнародний тиск на Москву має бути посилений якнайшвидше.

"Єдиний аргумент Росії - терор. Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити ціну війни для агресора, та нові рішення, що посилять обороноздатність України", - заявив дипломат.

Війна в Україні - останні новини

5 червня президент США Дональд Трамп анонсував, що Росія готується вкотре атакувати Україну, назвавши це "відповіддю" на операцію Служби безпеки України "Павутина". Також Трамп порівняв Москву та Київ з двома маленькими дітьми, які "б'ються як божевільні в парку". При цьому, Трамп пригрозив санкціями і Росії, і Україні.

Цієї ночі РФ здійснила масовану комбіновану атаку ракети і дронами, від якої постраждали мирні міста, інфраструктура і цивільне населення.

Вас також можуть зацікавити новини: