Руслан Стефанчук зазначив, що сьогодні наші народи змушені знову відчувати агресію РФ.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук привітав Польщу з Днем Конституції, який відзначається сьогодні.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогі наші сусіди! Неймовірна і добросердечна Польща! Щиро вітаємо вас з Днем Конституції. Конституційний акт 3-го травня 1791 року став позачасовим маніфестом вірності ідеалам Свободи та Права. Ця Конституція є протиставленням до деспотизму Російської імперії, яка з кожним роком посилювала свої позиції", - написав спікер.

Стефанчук зазначив, що сьогодні наші народи змушені знову відчувати цю агресію.

"Україна та Польща об’єднуються для того, щоб разом створити їй спротив. Дякую нашим союзникам за те, що вони стоять поруч із нами в цій важливій боротьбі - протистоянні добра і зла. Перемога буде за нами!" - додав він.

Як повідомляв УНІАН, голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів про імперські амбіції Росії та як вона намагається розсварити Україну та Польщу.

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