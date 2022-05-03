Антон Дробович вважає, що РФ зараз погрожує Польщі.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів про імперські амбіції Росії та як вона намагається розсварити Україну та Польщу.

"Все, що ми зараз бачимо в Росії - це фашизм імперського світу. Це коли одна нація вважає, що може і має право встановлювати правила життя для інших, не визнає права на життя та самоуправління інших націй, а також своїх підданих на достатній рівень прав", - сказав він.

Дробович зазначив, що це було і у 18-му столітті, і це ми спостерігаємо зараз.

"Проходить еволюція якась. Росія на певний час зачаїлась, а тепер все стало на свої місця", - пояснив він.

Також Дробович нагадав, що конституція Польщі була заборонена якийсь час під час окупаційного режиму Радянського Союзу там.

"Коли був встановлений маріонетковий режим під час війни, то День конституції вважався одним із заборонених свят, тому що нагадував полякам про їх гідність, права і свободи. Тому відновлення цього свята символізує свободу", - розповів голова інституту.

Він розповів про механізм роботи пропаганди.

"Є таке право пропаганди - скажи якусь дурницю, брехню, обіпри її хоча б на щось більш-менш правдоподібне. І якомога більша брехня - тим більше шансів є видати це за правду. Ще до війни, як Польщі, так і в Україні діяли агенти та радикали, які були спонсоровані Росією і про це знали і наші спецслужби, і польські. Ми моніторили руйнування пам'ятників в обох державах, які є цінними і для Польщі, і для України. Я думаю, що це буде тривати. Єдине що - вже не вийде так категорично, як виходило раніше, бо всі прекрасно розуміють наміри Росії", - зазначив він.

Дробович вважає, що РФ зараз погрожує Польщі.

"І ми повинні пам'ятати слова Шевченка: "Польща впала і вас задавила". А тому суперечки з Польщею призведуть до падіння сусіда і навпаки. А тому ми вже вивчили цей урок і ми розуміємо - поки ми разом, то Росії нічого не світить", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, очільник Мінкульту України розповів про співпрацю з Польщею під час війни.