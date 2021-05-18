Голова МОЗ відзначив, що графіки постачання вакцин від коронавірусу в Україні зсунулись на декілька місяців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що питання, які стосуються організації вакцинації, епідемічних розслідувань, тестувань на COVID-19, є функціоналом головного санітарного лікаря, однак він з себе не знімає відповідальності за цю роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Степанов сказав журналістам на вході до Верховної Ради перед початком позачергового пленарного засідання, на якому запланований розгляд подання голови уряду про звільнення голови МОЗ.

«За словами (прем’єр-міністра України – УНІАН) Дениса Шмигаля, це (подання на відставку – УНІАН) пов’язане, як з’ясувалося, з провалом вакцинації…це дивно», - заявив він.

За словами Степанова, головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко за своїми функціональними обов’язками займався питанням поставок вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX, безпосередньо їх закупівлею, всіма технічними параметрами опікувався інший заступник.

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«Що стосується вакцинації, епідемічних розслідувань, тестувань – це функціонал головного санітарного лікаря, але, звичайно, що за цю всю роботу я ніколи з себе не знімав відповідальності і її несу, зрозуміло, я», - додав міністр.

За його словами, згідно з підписаними контрактами та домовленостями з COVAX, 8,1 млн доз вакцин від коронавірусу Україна мала отримати протягом перших двох кварталів: 3,1 млн – в першому кварталі та 5 млн – в другому кварталі.

«На сьогодні ми маємо 2 млн 306 тис. доз, з яких 122 тис. 850 доз Pfizer сьогодні прибули. Ви бачите, що все посунулося на два місяці, і така ситуація відбувається в багатьох країнах світу», - додав він.

Можлива відставка Степанова: що відомо

14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Степанова.

Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що у вівторок, 18 травня, планується проведення позачергового засідання парламенту для розгляду кадрових питань в уряді. Якщо 18 травня парламент підтримає звільнення Степанова, то нового міністра охорони здоров'я можуть призначити вже 20 травня. На сьогодні на цю посаду розглядається тільки кандидатура заступника міністра охорони здоров’я - головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Наразі щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Костянтин Гончаров