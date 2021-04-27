Джерело в оточенні президента Зеленського зазначило виданню, що відставка Степанова - це питання часу, "можливо пари місяців або менше".

Верховна Рада знову планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак на цьому тижні голосування не передбачається.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в керівництві фракції "Слуга народу".

"Такі плани (відправити Степанова у відставку на цьому тижні, - ред.) були, але поки їх відклали. Він проводив роботу з депутатами, але це б не вплинуло, тому що все одно за його відставку точно було б 226 голосів. Але могло б не бути 226 "за" нового міністра, тому що за нього не проголосувала б опозиція", - додав він.

А ймовірний наступник Степанова на посаді, за словами джерела, не хотів би працювати в статусі лише в.о. міністра. Ім'я цього кандидата поки не розкривають.

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Крім того, співрозмовник в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив виданню, що відставка Степанова - це питання часу, "можливо пари місяців або менше".

"У президента на особистому рівні немає до Степанова хорошого ставлення. Він не виконав дуже багато своїх обіцянок. Вже видно, що план вакцинації провалений. Поки все впирається в кандидатуру нового міністра, його шукають", - пояснило джерело.

За його словами, кандидатура головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ не розглядається.

Нагадаємо, розмови про можливе звільнення Степанова посилилися в лютому після того, як в України виникли проблеми з поставками вакцини від коронавірусу.

При цьому в березні спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що відставка Степанова поки не планується.

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Автор: Вікторія Гордієнко