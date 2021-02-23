Люди ще якийсь час блокували рух спецтранспорту з затриманими.

У Житомирі поліція жорстко затримала одного з учасників акції на підтримку засудженого за викрадення людини, громадського активіста Сергія Стерненка.

Відео з місця події у Facebook виклала очевидиця Юлія Чепюк.

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Поліція почала поступово оточувати громадян, коли ті винесли шини до адміністрації. Невдовзі між учасниками акції та силовиками спалахнула сутичка – група силовиків жорстко затримала чоловіка з натовпу.

Інші правоохоронці попереджувальними рухами наказали житомирянам відійти. Однак люди ще якийсь час блокували рух спецтранспорту.

Авторка відео на камеру заявила, що правоохоронці не пояснили причину затримання.

Пізніше стало відомо про ще одного затриманого на акції протесту. Обидва перебувають у місцевому райвідділенні поліції.

Вирок Стерненку

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його та другого обвинуваченого у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО.

Запобіжний захід не підлягає зміні, тому обвинувачені пробудуть у СІЗО до завершення розгляду апеляційної скарги на вирок.

Стерненка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а покарання призначили за статтями 187 та 263, оскільки за ст. 146 вже сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 та призначили аналогічний строк ув'язнення.

На сьогоднішній вечір у понад 20 містах України заявлені акції протесту через вирок Стерненку. За кордоном акції анонсовані у Варшаві, Кракові (Польща), Чикаго (США), місті Малага (Іспанія).

За що засудили Стерненка

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви громадянина Сергія Щербіча про викрадення з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу. Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: Яна Ставська