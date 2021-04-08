Радник з питань інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович переконаний, що будь-яка спроба РФ перейти до відкритого застосування військової сили проти України є безперспективною і небезпечною для самої РФ.

Радник з інформаційної політики української делегації для участі в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що РФ не зможе уникнути відповідальності за невиконання Мінських угод.

Про це Арестович написав у Facebook, коментуючи заяви заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака про нібито наміри української влади почати бойові дії на Донбасі, і що Росія «буде змушена встати на захист своїх громадян, які проживають на території Донбасу».

«Моя особиста відповідь: жодна словесна еквілібристика не допоможе РФ уникнути необхідності виконувати домовленості в Нормандському і Мінському форматі, що їх вона уклала, починаючи з 2014 року», - зазначив Арестович.

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Також радник з інформаційної політики української делегації вважає, що Росії не уникнути настання міжнародної політичної відповідальності за ухилення від виконання Мінських домовленостей.

«Що стосується погроз застосування сили проти України... Ми не злякалися цих погроз навесні 2014-го, тим більше не злякаємось навесні 2021-го. Керівництво РФ із заповзятістю, гідною кращого застосування, йде шляхом міжнародної ізоляції, в яку само себе заганяє своїми діями і політикою, яку воно проводить. Цей шлях є безперспективним», - заявив Арестович.

Також він вважає, що ще безперспективнішою і небезпечнішою для самої РФ є будь-яка спроба перейти до відкритого застосування військової сили проти України.

«Що їм чітко дає зрозуміти і керівництво України, і наші партнери по НАТО. Тому, замість політики блефу і погроз, я б рекомендував керівництву РФ взяти на себе, нарешті, політичну відповідальність і перейти до конструктивної роботи над виконанням конкретних рішень, ухвалених у рамках нормандського формату», - підсумував він.

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Як повідомляє російське агентство ТАСС, Козак заявив, що розв'язання повномасштабних бойових дій на Донбасі з боку київської влади стане для України початком кінця.

«Я вважаю, що є вже такі оцінки, і підтримую ті оцінки, які є і всередині України, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл, постріл собі не в ногу, а в скроню», - сказав він.

Росія буде змушена встати на захист своїх громадян, які проживають на території Донбасу, якщо масштаб конфлікту буде відповідним, додав він. «Сьогодні все залежить від того, який масштаб буде пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, ми, мабуть, будемо змушені встати на захист», - сказав він.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Віталій Саєнко