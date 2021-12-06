Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду підтвердив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу - 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, в рішенні суду йдеться:

"Суд ухвалив: вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року стосовно Януковича залишити без змін, а касаційні скарги захисників Януковича - без задоволення. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає".

Повний текст рішення суду буде оприлюднено 13 грудня о 15.30.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді й пособництві у веденні агресивної війни, засудивши колишнього президента до 13 років позбавлення волі.

Читайте також#VisitUkraineNOW: Україна потролила Януковича посланням у TwitterЯнукович не брав участі в судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

У жовтні 2020 року Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Оболонського райсуду про засудження екс-президента.

17 листопада 2021 року правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування справи Януковича та 9 високопосадовців, яка охоплює події з 18 по 20 лютого 2014 року. Всіх підозрюваних судитимуть заочно, оскільки вони з 2014 року переховуються від органів слідства та суду. Зараз стороні захисту повідомлено про завершення та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, після чого справу скерують до суду.

6 грудня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов президента-втікача, в якому той оскаржує постанову Верховної Ради за 2014 рік про його відсторонення з посади президента України.

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Автор: Дмитро Хилюк