Суд закрив адміністративне провадження про недекларування Олександром Тупицьким ділянки в окупованому Криму та конфлікт інтересів під час голосування за рішення Конституційного суду щодо скасування е-декларування.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Голосіївського райсуду Києва Олександра Колдіна.
"Провадження... закрити у зв'язку з відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення", - зазначила суддя.
Відповідне адміністративне провадження було відкрите за ч.4 ст. 172-6 та ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
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Провадження стосувалося наявності у Тупицького конфлікту інтересів під час участі в голосуванні за рішення КС щодо е-декларування та недекларування ним земельної ділянки в Автономній Республіці Крим.
Що передувало
27 жовтня 2020 року Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
Пізніше стало відомо, що Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в окупованому Росією Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.
У лютому голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав два адміністративні протоколи на Тупицького.
Президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував указ президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.
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