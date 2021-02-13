Шістьох українських громадян – членів екіпажу судна Stevia, яких захопили пірати у Гвінейській затоці у грудні 2020 року, було звільнено наприкінці січня.

Президент Володимир Зеленський запропонував направити до лікарні «Феофанія» для проходження медичного обстеження та відновлення здоров’я шістьох звільнених з піратського полону українських моряків – членів судна Stevia.

Зеленський зустрів у Києві шістьох українських громадян – членів екіпажу судна Stevia, яких захопили пірати у Гвінейській затоці у грудні 2020 року, повідомляє прес-служба Офісу президента.

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Під час нападу на судно пірати вивезли в невідомому напрямку шістьох українських моряків: Олександра Соручана, Семена Резніченка, Костянтина Андрєєва, Олександра Коровкіна, Владислава Чебана та В’ячеслава Сандеровського, а також двох громадян Албанії.

На виконання завдання президента Міністерство закордонних справ України забезпечувало визволення моряків з піратського полону. Було налагоджено переговорний процес судновласника з викрадачами. Звільнити українців вдалося наприкінці січня 2021 року. Вони були доставлені до міста Порт-Гаркорт, де пройшли необхідне медичне обстеження, а згодом – в Лагос і Стамбул (Туреччина). Сьогодні вони прибули до Києва.

«Ми отримали інформацію про захоплення. Почали працювати в Міністерстві закордонних справ. Викрадачі хотіли дуже багато. Але дипломати прекрасно попрацювали – і МЗС, і наші розвідники. Була зроблена досить складна комбінація. Людей повернули. Операція пройшла блискуче, адже всі люди здорові й живі. Ми знаємо випадки, коли це може тривати багато років. Вважаю, що це прекрасна перемога для України. Ми повертаємо всіх», – сказав глава держави, вітаючи моряків на батьківщині.

Президент наголосив, що повернення громадян України додому – це пріоритет для Української держави. І ця операція з повернення українців відбулася на високому рівні.

«Дякую міністру закордонних справ, голові комітету розвідки, керівнику Офісу президента, всім дипломатам, які працювали і в Україні, і ззовні. Багато що зроблено нашим посольством у Нігерії, співпрацювали і з албанськими дипломатами», – зазначив він.

Зеленський також поцікавився умовами, в яких пірати утримували українців.

Моряки розповіли, що їх тримали у джунглях серед мангрових лісів, де було дуже багато комарів.

«Це було страшно. Навколо тебе – 20 людей з автоматами цілодобово», – сказав один з моряків і додав, що більшість викрадачів була в стані сильного наркотичного сп’яніння.

«Всі повернулися, всі живі, здорові. Ми вас вітаємо. Люди – пріоритет. Тому – з поверненням!» – відповів глава держави.

Також президент запропонував направити українців до лікарні «Феофанія» на декілька днів для проходження медичного обстеження та відновлення здоров’я.

«Я радий, що нарешті наші моряки на рідній землі, обіймають своїх рідних. Після кількох місяців копіткої праці дипломатів та всіх залучених сторін нам вдалося визволити їх із піратського полону. В яку б халепу не потрапляли громадяни України за кордоном, вони можуть розраховувати на захист Української держави. Так було й буде завжди. Україна своїх напризволяще не залишає», – сказав міністр закордонних справ Кулеба.

Також в Офісі президента повідомили, що торік завдяки роботі українських дипломатів було забезпечено звільнення 42 громадян України, яких незаконно утримували за кордоном, серед них – 17 українських моряків, захоплених у Гвінейській затоці, 14 членів екіпажу судна Ruta, яких з 2017 року утримували на території Лівії, 9 громадян України із сирійських таборів для біженців, 2 громадян, яких утримували як заручників на території Іракського Курдистану. А цьогоріч на початку січня було звільнено та репатрійовано чотирьох громадян – членів екіпажу судна Captain Khayyam, засуджених у Лівії у грудні 2017 року до п’ятирічного ув'язнення.

Що трапилося

16 грудня 2020 року пірати у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії напали на суховантаж STEVIA і взяли в полон 8 членів екіпажу, у тому числі 6 громадян України.

Власником судна є албанська компанія.

За даними порталу для моряків Seafarers Journal, на атакованому у водах Гвінейської затоки судні Stevia перебували 15 членів екіпажу. Озброєні пірати взяли в заручники 8 членів екіпажу і зникли в невідомому напрямку.

До редакції морського порталу тоді написала дочка одного із захоплених моряків. За її інформацією, на судні батько працює старшим помічником капітана і він точно серед заручників.

Вона уточнила, що з 8 заручників - 6 українців (капітан, старший помічник, 2-й помічник капітана, старший механік, електромеханік і вайпер).

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Автор: Вікторія Токарєва