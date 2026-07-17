Зеленський розповів, яку посаду займе колишній віцепрем’єр Качка

Донедавна Качка обіймав посаду віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Колишній віцепрем’єр Тарас Качка стане представником України при Євросоюзі у Брюсселі. Він суміщатиме цю посаду з функцією торговельного представника України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з Качкою. Він подякував Качці за роботу в уряді та змістовність, конструктивність взаємодії України з європейськими інституціями.

"Зроблені важливі речі, і треба тепер розвивати більше секторальної, деталізованої активності для проходження вже відкритих кластерів у перемовинах з Євросоюзом про вступ України та зосередитись на комунікації як з інституціями Євросоюзу, так і з урядами країн ЄС для відкриття наступних кластерів", - зазначив Зеленський.

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Разом з тим, як підкреслив президент, українська влада очікує на рішення щодо відкриття ще чотирьох переговорних кластерів на шляху вступу України до Євросоюзу.

"Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС – в Брюсселі. Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами", - повідомив Зеленський.

Кадрові перестановки в уряді

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада відправила увесь уряд Юлії Свириденко у відставку. Відповідно, у відставку відправили разом з усіма іншими очільниками міністерств й Качку.

16 липня парламент проголосував за призначення Сергія Корецького новим прем’єр-міністром і схвалив новий склад Кабінету міністрів. Новим віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став кар’єрний дипломат Всеволод Ченцов, який до того був представником України при ЄС в Брюсселі.

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