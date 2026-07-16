Рада схвалила новий склад Кабміну: хто тепер в уряді

Івана Вигівського призначено на посаду міністра внутрішніх справ.

Верховна Рада України схвалила новий склад Кабінету міністрів України.

Йдеться про ухвалення Постанови про формування складу Кабінету міністрів України та звільнення з посад членів Кабміну, який перебуває у відставці (№15415). За це рішення проголосували 264 народних депутатів.

Проти проголосували 15 депутатів, утрималися - 19, а не голосували - 20. Жодного голосу "за" не дала "Європейська солідарність", "Батьківщина" - лише один, а фракція "Голос" - два.

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Від "Слуги народу" - 193 "за", від "Платформи за життя та мир" - 16, від "Відновлення України" - 14, від "Партії "За майбутнє" - 14, від "Довіри" - 17.

Цією постановою передбачається призначити:

Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра України - міністра енергетики України;

Тетяну Бережну - на посаду віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України - міністра культури;

Всеволода Ченцова - на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Віталія Безгіна - на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Матвія Бідного - на посаду міністра молоді та спорту України;

Андрія Бутенка - на посаду міністра освіти і науки України;

Івана Вигівського - на посаду міністра внутрішніх справ України;

Тараса Висоцького - на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

Миколу Калашника - на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Віталія Кіма - на посаду міністра у справах ветеранів України;

Олександра Кравченка - на посаду міністра економіки та довкілля України;

Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров’я України;

Сергія Марченка - на посаду міністра фінансів України;

Дениса Маслова - на посаду міністра юстиції України;

Дениса Улютіна - на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Оксану Ферчук - на посаду міністра цифрової трансформації України.

Звільнення

Водночас цією постановою у зв’язку з сформуванням нового складу уряду передбачається звільнити з посад членів Кабміну, який перебуває у відставці:

Шмигаля - з посади першого віце-прем’єр-міністра України - міністра енергетики;

Бережну - з посади віце-прем’єр-міністра з гуманітарної політики України - міністра культури України;

Олексія Кулебу - з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України;

Тараса Качку - з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Бідного - з посади міністра молоді та спорту України;

Наталію Калмикову - з посади міністра у справах ветеранів України;

Ігоря Клименка - з посади міністра внутрішніх справ України;

Оксена Лісового - з посади міністра освіти і науки України;

Ляшка - з посади міністра охорони здоров’я України;

Марченка - з посади міністра фінансів України;

Андрія Сибігу - з посади міністра закордонних справ України;

Олексія Соболева - з посади міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

Улютіна - з посади міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Михайла Федорова - з посади міністра оборони України.

Крім того, депутати проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень народних депутатів Безгіна та Маслова (обидва зі "Слуги народу"), які тепер переходять на роботу в уряд.

Новий прем’єр і протести зв підтримку Федорова

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував акції протесту в низці регіонів України проти звільнення Федорова з посади міністра оборони.

Так, глава держави зазначив, що навіть під час війни люди мають право виходити і висловлювати свою точку зору. За його словами, це є виявленням свободи та демократії.

Раніше сьогодні, 16 липня, Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України. Це рішення підтримали 289 народних депутатів.

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