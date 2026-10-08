'Відкрийте Starlink': Зеленський назвав США спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Путін сяде за стіл переговорів за двох умов, вважає глава держави.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Держсекретаря США Марко Рубіо про те, що перспектив для мирного урегулювання шляхом переговорів немає. Президент заявив, що йдеться не про "глухих кут", а про небажання Вашингтону натиснути на Москву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільного з Державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Едом Мілібендом спілкування з журналістами у Прилуках на місці ракетного удару російських загарбників по багатоповерхівці.

"Ми чули про багато різних моментів під час цієї війни. Багато безнадійних ситуацій, складних кутів тощо. Навіть у перший день війни ми не опинилися в куті, бо одна людина намагалася загнати весь народ у глухий кут. А народ повстав і захистив свою державу. Розумієте, неможливо з одного боку домовлятися з росіянами про якісь економічні проєкти на майбутнє, а з іншого боку – говорити, що ми перебуваємо в якомусь дипломатичному куті. Ми не в дипломатичному куті", - заявив Зеленський.

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Він закликав США посилити тиск на РФ, для того, аби пришвидшити переговорний процес:

"Закрийте для них усю економіку. Не годуйте їх своїми прибутками. Просто введіть санкції на їхню зброю. Відкрийте "Starlink" для нас, для України. Ви ж відкрили його, коли реагували на Іран. Там усе працювало. Ізраїль повністю контролював повітряний простір над Іраном. Тобто, коли це потрібно, система працює".

Президент зазначив, що Китай працює спільно з РФ над виробництвом альтернатив Starlink, про що Київ вже повідомив США та Європу.

"Росія має таку перевагу. Ми спілкуємося з європейцями, які також розвивають кілька таких напрямків. Вони з радістю нам допоможуть. Але вони ще не настільки близькі до результату, який нам потрібен. Просто контролювати небо, щоб захистити себе. Ми говоримо про захист. Для США це нічого не вартує. І я сказав це відкрито. Допоможіть нам захистити небо і домінувати там. І тоді Путін сяде за стіл переговорів і почне розмовляти. Чому? Бо він втратить усе. Три місяці, два місяці. Він втратить усе. Але де правда, де чесність? Що за кут? Це не кут. Це небажання", - наголосив президент.

Ед Мілібенд, коментуючи питання переговорів, заявив, що Україна вже давно показала, що вона готова завершувати війну. На тлі цього він закликав посилити тиск на Москву, оскільки саме Путін не робить кроки назустріч миру.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше Рубіо зробив похмуру заяву щодо завершення війни в Україні. Він зазначив, що наразі війна зайшла у глухий кут, а перспектив для дипломатичного урегулювання немає. За словами Рубіо, причина полягає в позиції РФ, яка прагне використати зиму для примушення України до капітуляції.

Водночас раніше ЗМІ повідомляли, що США планують обговорити енергетичне перемирʼя між Україною та РФ вже у жовтні. Як зазначало The Atlantic, Вашингтон також прагне досягти зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна на саміті G20 у Маямі в грудні.

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