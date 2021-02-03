В Офісі президента вважають, що ці телеканали використовуються як інструменти російської пропаганди в Україні.

Рішення щодо запровадження санкцій стосовно соратника Медведчука Тараса Козака і його медіаактивів є очікуваним і не викличе питань у тих, хто аналізує дезінформаційну активність Росії в Україні.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, пише "24 канал".

"Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються, як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні. Вони, на жаль, відверто вже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками. Тим більше є досить вагомі докази по дивних шляхах фінансування даної пропаганди", - сказав Подоляк.

Також, за його словами, досить "каламутною" є історія з переходу власності на компанії, за якими закріплені відповідні ліцензії.

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Санкції проти соратника Медведчука

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK та NewsOne.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: Олександр Топчій