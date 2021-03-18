В Україні одне з селищ хочуть перейменувати на Нью-Йорк. Ця назва є історичною для селища.

Величезний банер з написом "Нью-Йорк" висить над входом в ратушу, а в однойменній пекарні продають каву і круасани. Але замість галасливого горизонту Манхеттену в цьому місті домінують старий завод з виробництва фенолу та житлові будинки комуністичної епохи, а з одного боку він порізаний траншеями, виритими на пустельних вулицях.

Новгородське, що раніше називалося Нью-Йорком, знаходиться на передньому краї війни України з підтримуваними Росією сепаратистами на сході Донбасу.

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Населений пункт був перейменований в 1951 році під час холодної війни. Тепер деякі місцеві жителі проводять кампанію за те, щоб повернути історичну назву назад, і парламент може проголосувати з цього питання вже цього тижня, пише Reuters.

Нині "територія міста не охороняється", - сказав голова місцевої ради Микола Ленко, додавши, що з початку війни п'ять жителів були вбиті.

«Ми сподіваємося, що ми налагодимо контакти з Йорком у Німеччині та Нью-Йорком у Сполучених Штатах", - сказав він.

Хоча точне походження старої назви міста невідомо, німецькі іммігранти - послідовники менонітської церкви - оселилися на території нинішньої України приблизно на рубежі XIX століття на запрошення російської імператриці Катерини Великої.

Їх нащадки були депортовані після вторгнення нацистської Німеччини в Радянський Союз в 1941 році. Деякі з їхніх сімей раніше відвідували Новгородське, але це припинилося, коли у 2014 році спалахнули бойові дії, повідомляє агентство.

Колись промислове містечко занепало після Першої світової війни.

Тепер солдати, що стоять на блокпостах всього в одному кілометрі від ліній сепаратистів, патрулюють окопи на його околицях, де понад 100 будинків були пошкоджені в результаті обстрілів.

Секретар міської ради Тетяна Краско розповіла агентству, що Новгородське було перейменовано, тому що «громадяни Радянського Союзу вважали, що назва Нью-Йорк є ознакою капіталізму».

Український Нью-Йорк: що відомо

У Верховну Раду внесли проект постанови про перейменування смт Новгородське Бахмутського району Донецької області в Нью-Йорк.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено, що перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

Довідка УНІАН. Німецька колонія Нью-Йорк на правому березі річки Кривий Торець була заснована в 1892 році поруч з колишнім зимівником запорізьких козаків Кальміуської паланки, що існував у XVIII столітті. Засновниками колонії були меноніти, що переселилися з хортицьких колоній, частина населення була лютеранами. Після встановлення Радянської влади жителі селища були вигнані в Амурську область РФ, де заснували однойменне поселення, нині ліквідоване, а селище в Україні було заселене новими жителями інших національностей.

Статус селища міського типу Нью-Йорк отримав у 1938 році. У зв'язку з початком "холодної війни" Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19 жовтня 1951 року селище було перейменоване на Новгородське.

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Автор: Катерина Лиманська