Незалежність для всіх поколінь українського народу вдаcться вибороти, підкреслив президент.

Президент України Володимир Зеленський планує забезпечити системну розбудову Сил територіальної оборони для гарантування безпеки українців.

Як повідомляє Офіс президента, у День територіальної оборони України глава держави зустрівся з військовослужбовцями Сил територіальної оборони ЗСУ та вручив їм державні нагороди.

Глава держави наголосив, що Сили ТрО у війні за незалежність нашої країни демонструють всенародний характер українського спротиву.

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"Весь народ захищає державу від повномасштабної агресії Російської Федерації: і ті, хто вирішив присвятити життя служінню державі зі зброєю в руках, і ті, хто у своєму житті до 24 лютого здобув різні професії, займався різними справами, але тим не менше взяв у руки зброю і разом зі всіма родами військ Збройних сил України виганяє загарбників з нашої землі", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що воїни територіальної оборони захищають Україну всюди, де їй загрожує ворог.

"Харківщину звільняють, зокрема, військові підрозділи тероборони з Поділля та Київщини. За Донеччину, Луганщину, Херсонщину пліч-о-пліч з усіма, з місцевими, воюють дніпропетровці, кияни, закарпатці та вінничани. Нашу рідну Миколаївщину, Запорізьку область обороняють, зокрема, львів’яни та франківці", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що вся Україна сьогодні об’єднана у боротьбі з агресором, тому обов’язково здобуде перемогу.

"Ми зможемо вибороти нашу незалежність для усіх поколінь нашого народу. І щоб гарантувати її, щоб гарантувати безпеку нашим людям, ми забезпечимо системну розбудову Сил територіальної оборони. Коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися - це найкращий фундамент нашої національної безпеки", - наголосив президент.

Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які загинули у боях за незалежність України, а президент вручив державні нагороди військовослужбовцям Сил територіальної оборони.

У церемонії також взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра.

Територіальна оборона України - що про неї потрібно знати

В Україні з 1 січня набув чинності закон про основи національного спротиву. У законі описано правові й організаційні засади нацспротиву в нашій державі, а також описано завдання та повноваження сил безпеки й сил оборони, які мають забезпечувати спротив.

Нацспротив - це залучення всього населення нашої країни до боротьби з агресором, а також підготовки до такої протидії.

У законі йдеться, що територіальна оборона має йти по всій українській території поза межами бойових дій, а рух опору - на тимчасово окупованій землі.

Верховна Рада 3 травня ухвалила закон, яким територіальній обороні було надано можливість виконувати завдання в районах ведення боїв. Згодом Володимир Зеленський підписав ухвалений закон.

Довідка УНІАН. 30 вересня 2020 року Володимир Зеленський підписав указ №417/2020 "Про День територіальної оборони України", документом було встановлено таке свято.

Після такого указу День тероборони України щорічно відзначають у першу неділю жовтня.

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