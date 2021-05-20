У парламенті Тимошенко з'явилася у вишитій сукні і з косою / фото facebook.com/yan.dobronosov
Лідер ВО "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко в День вишиванки 20 травня прийшла до Верховної Ради в тематичному вбранні із "фірмовою" зачіскою.
"Щоразу, вдягаючи вишиванку, ми стаємо кращими! Робимо світ красивішим, а нашу державу міцнішою. Пишаюся, що я українка", - поділилася на своїй сторінці в Instagram політик.
скріншот
У парламенті Тимошенко з'явилася у вишитій сукні з вільними рукавами та поясом на талії, а також із зачіскою, яка вже міцно асоціюється з політиком - вона зібрала волосся в косу та обернула навколо голови.
фото facebook.com/yan.dobronosov
фото facebook.com/yan.dobronosov
Вас також можуть зацікавити новини:
- Депутат прийшла на роботу в наряді зі спаленням Верховної Ради (фото)
- Юлія Тимошенко продемонструвала в Раді чорно-білий "лук"
- Церемонія "Оскар": топ-5 найбільш карколомних нарядів зірок
- Тимошенко з'явилася в Раді з новою зачіскою (фото)
- Олена Зеленська відповіла на закиди про її стиль (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram