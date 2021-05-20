За словами нардепа, надягаючи вишиванки, люди роблять "державу міцнішою".

Лідер ВО "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко в День вишиванки 20 травня прийшла до Верховної Ради в тематичному вбранні із "фірмовою" зачіскою.

"Щоразу, вдягаючи вишиванку, ми стаємо кращими! Робимо світ красивішим, а нашу державу міцнішою. Пишаюся, що я українка", - поділилася на своїй сторінці в Instagram політик.

У парламенті Тимошенко з'явилася у вишитій сукні з вільними рукавами та поясом на талії, а також із зачіскою, яка вже міцно асоціюється з політиком - вона зібрала волосся в косу та обернула навколо голови.

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Автор: Катерина Комолова