За Миколою Тищенком зберігаються його внутрішньопартійні посади.

Народний депутат зі "Слуги народу" Микола Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження дружини під час карантинних обмежень.

Про це заявив голова фракції СН Давид Арахамія, пише Радіо Свобода.

"Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану", - сказав Арахамія.

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Інформацію підтвердили нардепи від "Слуги народу" Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Зазначається, що за Тищенком зберігаються його внутрішньопартійні посади, зокрема, він залишається заступником голови фракції у парламенті.

Скандал з вечіркою Тищенка: що сталося

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

Вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауну в Києві на той час забороняли роботу ресторанів і готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявляв, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де відбулася вечірка.

За фактом порушення карантину поліція почала кримінальне провадження.

Сам Тищенко заявив, що карантин не порушував. А його дружина зазначила, що на вечірці було понад 20 осіб, всі вони заздалегідь нібито здали тести на COVID-19.

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Автор: Олександр Топчій