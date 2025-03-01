Він зазначив, що американський народ допоміг врятувати українців, і висловив сподівання на поліпшення відносин зі США.

Український президент Володимир Зеленський висловив подяку США за всю надану Україні підтримку.

"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Я вдячний президенту Трампу, Конгресу за їхню двопартійну підтримку та американському народу. Українці завжди цінували цю підтримку, особливо протягом цих трьох років повномасштабного вторгнення", - написав Зеленський у Х.

"Наші відносини з американським президентом - це більше, ніж просто два лідери; це історичний і міцний зв'язок між нашими народами. Ось чому я завжди починаю зі слів подяки від нашої країни американському народу", - пояснив Зеленський.

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Він наголосив, що американський народ допоміг врятувати українців, і висловив сподівання на покращення відносин зі США. "Ми хочемо тільки міцних відносин з Америкою, і я дуже сподіваюся, що вони в нас будуть", - написав Зеленський.

Він висловив подяку за підтримку в цей важкий час, за всі зусилля, докладені для України й українців, і за допомогу - не тільки дипломатичну та фінансову.

Візит Зеленського до США

Учора ввечері в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Трампа, на якій вони обговорювали, яким чином можна закінчити війну. Однак переговори закінчилися скандалом, який могли спостерігати всі в прямому ефірі. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той не має наміру закінчувати війну. А віцепрезидент США Джей Ді Венс додав, що український президент невдячний.

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