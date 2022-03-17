Зазначається, що Україна має бути забезпечена зброєю.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що міжнародний трибунал з військових злочинів Росії має проводитися у Маріуполі чи Харкові.

Про це він написав у Twitter.

"Російський трибунал з військових злочинів має проводитися не в Нюрнберзі чи Гаазі, а в Маріуполі чи Харкові. Винним загрожує суворе покарання", - напиав Рінкевичс.

Також він зазначив, що Україна має бути забезпечена більшою кількістю зброї заради порятунку життів мирних мешканців.

Нагадаємо, що Маріуполь та Харків належать до українських міст, які найбільше постраждали від російської агресії під час війни.

Вас також можуть зацікавити новини: