Прем'єр запевняє, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголошує, що своїми діями президент Росії Володимир Путін ганьбить пам'ять людей, які віддали своє життя в боротьбі проти фашизму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Трюдо сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зараз ми святкуємо День перемоги в Європі. Коли десятки років тому солдати з країн-союзників, з України, з Росії, стояли пліч-о-пліч і побороли фашизм. А те, що робить сьогодні Володимир Путін, ці останні тижні, приносить ганьбу на світлу пам'ять тих мільйонів, мільйонів росіян, які віддали своє життя в ім'я свободи. Це те, що залишить Путін в Європі", - наголосив Трюдо.

Він запевнив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну.

"Ми не будемо мати жодного сумніву в тому, що ми будемо продовжувати... діяти солідарно з Україною проти Володимира Путіна", - сказав прем'єр Канади.

Як повідомляв УНІАН, Трюдо заявив, що звірства російської армії в Україні лише посилюють бажання забезпечити програш президента Росії Володимира Путіна.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Канади відвідав місто Ірпінь у Київській області, щоб на власні очі побачити жахіття, яке вчинили російські окупанти. За словами міського голови Олександра Маркушина, канадський політик був шокований.

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