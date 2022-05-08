Він запевняє, що жодне бряцання зброєю Путіним не відверне від України її прибічників.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголошує, що звірства російської армії в Україні лише посилюють бажання забезпечити програш президента Росії Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості використання Росією ядерної зброї, і чи обговорювалося країнами-членами НАТО те, як вони реагуватимуть, якщо Росія використає ядерну зброю проти України, Трюдо наголосив: "Жоден обсяг бряцання зброєю Путіним не допоможе відсторонити наших прибічників, Велику сімку, всі цивілізовані країни стояти поруч з Україною проти незаконного і нерозумного вторгнення в Україну".

Він підкреслив, що звірства російської армії в України лише налаштовують світ проти Росії.

"Всі ті звірства, що були скоєні в Маріуполі, в Бучі та в інших містах, лише посилюють наше бажання забезпечити те, щоб Путін програв цю війну. Він зробив деякі дуже глибокі прорахунки... Він прорахувався в тому, наскільки сміливо, наскільки потужно, наскільки рішуче український народ буде боронити свою землю", - сказав Трюдо.

Крім того, наголосив він, Путін недооцінив не лише рішучість, але й здатність країн по всьому світу стати і надати відсіч його агресії, і стати поруч з Україною.

"Ми будемо продовжувати так само діяти стільки, скільки це буде потрібно, і там, де це буде потрібно. Для того, щоб увесь світ і вся Росія зрозуміли, наскільки Володимир Путін помилився", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр Канади вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

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