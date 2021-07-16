За вказівкою Тупицького головний бухгалтер Конституційного суду підписував замість нього платіжні та інші електронні документи.

Колишньому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому повідомлено про підозру у незаконному використанні ключа підпису платіжних документів КС в автоматизованій системі Держказначейства.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що Тупицький з головним бухгалтером КС вчинили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України під час підписання електронних бухгалтерських документів, внаслідок чого було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача.

За даними слідства, Тупицький після відсторонення від посади, що сталося після повідомлення про підозру в грудні 2020 року, передав захищений електронний носій з власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього головному бухгалтеру і надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього для підписання платіжних та інших документів у системі.

Читайте такожВерховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ: на Банковій відреагували"Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном. Зокрема, таким чином було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо", - розповіли в прокуратурі.

Тупицькому інкриміновано ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу – несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Справа проти Тупицького

Тупицького вже підозрюють у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка. 28 грудня 2020 року він не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора, повідомлення про підозру йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Президент назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

Обидва судді оскаржили указ президента у Верховному суді.

14 липня Касаційний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

15 липня представник президента в Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський запевнив, що Тупицький не потрапить до Конституційного суду в найближчий рік, оскільки рішення суду не набрало законної сили. "Він не має жодних правових підстав для того, щоб зараз якимось чином намагатися потрапити до Конституційного суду", - наголосив представник президента в КС і додав, що на це рішення буде подано апеляцію до Великої палати Верховного суду.

Сьогодні, 16 липня, Тупицький не з’явився до Офісу генпрокурора, замість нього на вручення нової підозри прийшли його адвокати.

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Автор: Юлія Петриченко