На думку Сергія Кислиці, це єдина причина, чому з РФ не можуть вчинити, як свого часу з Радянським Союзом.

Росію не виключать з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, тому що країна володіє ядерною зброєю. У цьому відмінність між сучасною РФ і Радянським Союзом зразка середини минулого століття.

Таку заяву зробив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю порталу "Українська правда".

За словами дипломата, СРСР виключили з Ліги Націй, коли держава напала на Фінляндію в кінці 1939 року. Тоді невелика скандинавська країна зуміла дати відсіч Радянському Союзу і перемогти. Зараз ситуація складається схожим чином: Україна успішно обороняється від Росії, що володіє переважаючими силами. Але є фактор ядерної зброї.

"Тоді Радянський Союз не був не лише потугою економічною у порівнянні зі Сполученими Штатами, з Європою, він не мав ядерної зброї. На сьогоднішній день єдина причина, на моє переконання, чому не зробили те саме в ООН, що зробили з Радянським Союзом в Лізі Націй, тому що Російська Федерація має ядерну зброю", — повідомив Кислиця.

Постійний представник України назвав перспективу застосування ядерної зброї "армагеддоном". І наша країна повинна враховувати і аналізувати такий крок Путіна.

Загроза ядерної війни: що відомо

У Росії неодноразово стверджували про готовність застосувати ядерну зброю. Наприклад, 28 червня заступник голови Радбезу країни-агресора Дмитро Медведєв заявив про третю світову у разі вступу України до НАТО. А трохи раніше в Держдумі РФ погрожували знищенням країн Європи ядерною зброєю.

Генеральний інспектор ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхарц, вважає, що військово-політичне керівництво НАТО має бути готове вчинити ядерний удар у разі надзвичайної загрози безпеці.

У США 27 червня прокоментували ядерні загрози РФ. Пентагон стежить за ситуацією і серйозно ставиться до них "з самого початку".

На думку експертів зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), зараз ризик використання ядерної зброї досяг найбільш високого рівня з часів холодної війни.

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