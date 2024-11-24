Зазначені території мали бути окуповані, за планами Москви, зазначив дипломат.

Закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну завадило захопленню Одеси, Миколаєва та інших територій, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Укрінформу.

"Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли. Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали в Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані в результаті операцій з моря", - зазначив Боднар.

Крім того, дипломат додав, що Туреччина стала серйозним транспортним хабом для України:

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"Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, нормативна база не дозволяла заїзд українських перевізників для транспортування цих вантажів. Зараз - транспортний безвіз. Без ліцензій і дозволів наші компанії перевозять із турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі".

Нагадаємо, незабаром Василь Боднар обійме посаду посла в Польщі, відповідний указ уже підписав президент України Володимир Зеленський.

Війна в Україні: позиція Туреччини

Як писав УНІАН, днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував США за наданий ЗСУ дозвіл наносити удари по російській території з використанням ракет ATACMS.

Також Ердоган нещодавно висловлював упевненість, що війна в Україні може закінчитися швидко, якщо новообраний президент США Дональд Трамп "застосує підхід, заснований на вирішенні проблеми":

"Ми можемо легко покласти край цій війні, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до проблеми з перспективою розв'язання... Більше діалогу, дипломатії, згоди відкриє двері до миру, а не до зброї, бомб і конфлікту".

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