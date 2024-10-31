Раніше Боднар працював послом у Туреччині та заступником міністра закордонних справ.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Василя Боднара Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща.

Відповідний документ №7З9/2024 від 25 жовтня 2024 року оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща", – йдеться на сайті ОП.

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Попереднім указом №7З8/2024 Зеленський звільнив Боднара з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці. Він перебував на цій посаді з 2021 року.

Василь Боднар - новий посол в Польщі

Наприкінці 90-х Боднар був третім секретарем відділу Балканських країн МЗС України. А у період з 2000 по 2004 роки був третім та другим секретарем Посольства України в Російській Федерації.

Також Боднар протягом чотирьох років працював на посаді заступника міністра зовнішніх справ України. Крім того, Боднар був генеральним консулом України в Стамбулі (2015-2017 рр.) і представником України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (2016-2017 рр.).

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