У судна виникла несправність, воно сіло на мілину.

Вантажне судно ALEXIS, що прямувало з України до Єгипту, сіло на мілину у протоці Босфор. У зв’язку з цим було призупинено рух суден в обох напрямках. Про це повідомляє CNN Turk.

Зазначається, у 229-метрового судна виникла несправність перед хвилерізом Istanbul Haydarpaşa. На місце інциденту направлені групи рятувальників, зокрема направлено буксири, швидкохідні рятувальні катери та водолази.

"229-метрове вантажне судно під назвою ALEXIS сіло на мілину через несправність механізмів перед хвилерізом Istanbul Haydarpaşa під час переміщення з України до Єгипту… Рух суден через Босфор тимчасово припинено в обох напрямках", – заявили у Головному управлінні берегової безпеки.

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Морський експорт України

Раніше УНІАН писав, що тимчасовим морським маршрутом, які Україна створила з партнерами після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, скористалися 1300 суден. З українських портів експортували 25 мільйонів тонн продукції.

Створений ЗСУ морський коридор забезпечив експорт вантажів, обсяг яких перевищив показники роботи у рамках Зернової ініціативи. Про це повідомив віце-прем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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