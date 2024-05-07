Вантажне судно ALEXIS, що прямувало з України до Єгипту, сіло на мілину у протоці Босфор. У зв’язку з цим було призупинено рух суден в обох напрямках. Про це повідомляє CNN Turk.
Зазначається, у 229-метрового судна виникла несправність перед хвилерізом Istanbul Haydarpaşa. На місце інциденту направлені групи рятувальників, зокрема направлено буксири, швидкохідні рятувальні катери та водолази.
"229-метрове вантажне судно під назвою ALEXIS сіло на мілину через несправність механізмів перед хвилерізом Istanbul Haydarpaşa під час переміщення з України до Єгипту… Рух суден через Босфор тимчасово припинено в обох напрямках", – заявили у Головному управлінні берегової безпеки.
Морський експорт України
Раніше УНІАН писав, що тимчасовим морським маршрутом, які Україна створила з партнерами після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, скористалися 1300 суден. З українських портів експортували 25 мільйонів тонн продукції.
Створений ЗСУ морський коридор забезпечив експорт вантажів, обсяг яких перевищив показники роботи у рамках Зернової ініціативи. Про це повідомив віце-прем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.