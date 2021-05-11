Речник Держдепартаменту наголосив на важливості того, що Україна отримала чіткі сигнали з боку США на самому початку роботи адміністрації Байдена.

Регулярна координація між Україною та США має велике значення, як з огляду на агресію Росії проти України так і для підтримки порядку денного реформ всередині країни.

Читайте такожБайден візьме участь у саміті "Бухарестської дев'ятки", де обговорять УкраїнуПро це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Наводячи приклад такої координації між країнами, Прайс згадав офіційний візит держсекретаря Ентоні Блінкена до України, якому передувала телефонна розмова президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського, а також зустріч американських та українських дипломатів у Брюсселі.

Прайс наголосив на важливості того, що Україна отримала чіткі сигнали з боку США на самому початку роботи адміністрації Байдена.

"США підтримують нашого партнера Україну. Ми підтримуємо народ України перед обличчям цієї агресії, цієї зовнішньої агресії, що походить від Росії, але також і у час внутрішніх зусиль підточити відчуття суверенітету, підточити відчуття автономності, якого прагне народ України", - сказав Прайс.

Прайс також вказав, що у ході візіту до України Блінкен наголосив на важливості боротьби із корупцією в країні для реалізації її євроатлантичних прагнень.

Візит Блінкена до Києва: деталі

6 травня держсекретар США провів низку зустрічей у Києві. Зокрема, він поспілкувався з президентом, прем'єром, главою МЗС та представниками громадськості.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна і США досягли важливих домовленостей в питаннях безпеки.

Сам Блінкен заявив, що реформам і боротьбі з корупцією в Україні заважає Росія, олігархи і впливові особи, які переслідують власні інтереси.

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Автор: Ірина Погоріла