Держсекретар США побував з візитом у Києві й провів низку зустрічей.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підсумував свій візит до Києва, назвавши його продуктивним.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Продуктивне проведення часу в Києві з Президентом Зеленським і всіма тими, з ким я зустрічався. Сполучені Штати сповнені рішучості перед обличчям російської агресії і у своїй підтримці реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього України", - сказано в повідомленні.

Візит Блінкена до Києва

6 травня держсекретар США провів низку зустрічей у Києві. Зокрема, він поспілкувався з президентом, прем'єром, главою МЗС та представниками громадськості.

За словами глави МЗС Кулеби, Україна і США досягли важливих домовленостей в питаннях безпеки

Сам Блінкен заявив, що реформам і боротьбі з корупцією в Україні заважає Росія, олігархи і впливові особи, які переслідують власні інтереси.

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Автор: Юрій Годован