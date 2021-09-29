У Кабміні нагадали, звіт про безвізовий режим для Балкан і країн Східного партнерства був оприлюднений ще 4 серпня.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала інсинуаціями новини про можливість скасування безвізвого режиму з Європейським Союзом.

Про це Стефанішина сказала в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Сьогоднішні новини свідчать ні про що інше, як про бажання деяких внутрішніх сил розхитати ситуацію напередодні саміту "Україна-ЄС" (відбудеться 12 жовтня - УНІАН). Насправді звіт про безвізовий режим для Балкан і країн Східного партнерства був оприлюднений ще 4 серпня, і цей звіт визнає, цитую, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для безвізового режиму з Європейським Союзом. Також враховані наслідки пандемії та визнається те, що Україна досить серйозно спрацювала і стала першою країною, COVID-сертифікати якої були визнані в ЄС" , - заявила Стефанішина.

"У статистиці в цьому звіті йдеться про те, що кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення, і ті негативні цифри, які були опубліковані в ЗМІ, більше стосуються інших країн, про які йде мова у звіті. Я розцінюю ці публічні випади як інсинуації перед самітом "Україна-ЄС" і цілком можу спростувати інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму", - зазначила віце-прем'єр.

Чутки про скасування безвізу з ЄС

Як повідомило сьогодні Радіо "Свобода", Австрія, Бельгія, Чехія, Німеччина, Італія та Словаччина винесли свої оцінки щодо роботи лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузією, Молдовою та Україною. Зокрема, кілька країн ЄС заявили, що Україна залишається "приводом для занепокоєння".

Міністерство закордонних справ України зазначає, що жодних загроз скасування безвізового режиму з Європейським Союзом для громадян України немає.

Автор: Віталій Саєнко