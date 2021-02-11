До об’єднання увійшло 23 депутати.

Сьогодні, 11 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради було створено нове міжфракційне об‘єднання "Успішний Київ". Його очолив депутат від фракції «Слуга Народу», голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

Про це повідомляє прес-служба депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, пише RegioNews.

"Ми об‘єднались заради того, щоб втілити нашу мету – створити місто для комфортного життя людей. Успішний Київ – це прогнозований та зручний громадський транспорт, доступне та інклюзивне міське середовище. Успішний Київ має умови для інвестицій та розвитку підприємництва", – повідомив Владислав Трубіцин.

Станом на 11 лютого до об’єднання увійшло 23 депутати з таких політичних сил, як "Слуга народу", "Удар", "БЮТ" та "ОПЗЖ". Всі вони мають спільне та чітке бачення розвитку столиці.

Процес вступу інших депутатів, які розділяють ідеї та цілі нового міжфракційного об‘єднання, триває.

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Автор: УНІАН