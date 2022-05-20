Олександра Павлюка звільнять з посади голови ОДА / фото з facebook-сторінки Олександра Павлюка

Кабінет міністрів погодив звільнення Олександра Павлюка з посади Київської обласної державної адміністрації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас, за його словами, погоджено призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2021 року Олександра Павлюка призначили командувачем операції Об'єднаних сил.

15 березня 2022-го президент України Володимир Зеленський призначив його керівником Київської обласної військової адміністрації. Рішення ухвалили у зв'язку з намірами окупантів захопити Київ.

"Окупанти продовжують вважати захоплення нашої столиці своєю ключовою метою. Політичною метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд абсолютний - з усіх точок зору", - заявляв глава держави.

Олексій Кулеба обіймав посаду голови ОДА до призначення Павлюка. Зазначалося, що після звільнення він мав допомагати військовому керівництву.

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