Учасники акції вшанували загиблих за територіальну цілісність та незалежність України військових та добровольців, які загинули в боях з російським агресором.

Біля російського посольства у Києві активісти з нагоди річниці початку боїв ЗСУ з російськими терористами за Донецький аеропорт провели акцію під час якої спалили картонний макет московського Кремля.

Як передає кореспондент УНІАН, під посольством Росії у Києві відбулась акція під назвою “Тризна по загиблих на російсько-українській війні”, організована низкою громадських організацій.

Акція присвячена декільком подіям, зокрема, черговій річниці першої перемоги українських збройних сил над російськими окупантами в Донецькому аеропорту.

Читайте такожПід російським посольством у Києві влаштували акцію "Ходіння по колу" (фоторепортаж)Крім того, учасники акції вшанували загиблих за територіальну цілісність та незалежність України військових та добровольців, які загинули в боях з російським агресором.

Також в ході акції її учасники влаштували перформанс “Спалення Кремля”.

Невеликий картонний макет кремлівських башт розмістили на асфальті, полили запалювальною сумішшю та підпалили. За мить представник правоохоронних органів з вогнегасником загасив шматок картону, який зображав московський Кремль, що викликало обурення в учасників акції.

Слід зазначити також, що перед її початком один із нацгвардійців заявив, що не дозволить підпалити макет Кремля, оскільки це загрожує громадському порядку.

Також на паркані російського посольства учасники акції розвісили фото, на яких зображені вбиті російські окупанти. На кожному фото нанесено #можемповторити.

Довідка УНІАН. Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР".

Оборона аеропорту тривала 242 дні. Українських силовиків тоді прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.

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Автор: Дмитро Хилюк