Американська та казахстанська компанії спільно добуватимуть вольфрам на родовищах в Казахстані.

Американська компанія Cove Capital і казахстанська Тау-Кен Самрук спільно розроблятимуть родовища Північний Катпар і Верхнє Кайракти в Карагандинській області Казахстану.

Як пише казахстанське видання Курсив, це одні з найбільших неосвоєних родовищ вольфраму в світі. Казахстанський державний інвестиційний холдинг Самрук-Казина оцінює загальні запаси вольфраму у 410 тис. тонн.

У рамках угоди, укладеної на полях саміту C5+1 у Вашингтоні, компанії створять спільне підприємство. Його 70% контролюватиме Cove Capital. Загальний обсяг інвестицій оцінюється в 1,1 млрд доларів, з яких 900 млн доларів може надати Експортно-імпортний банк США.

Наразі ведуться підготовчі роботи щодо завершення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проєкту Північний Катпар. ТЕО передбачає створення потужностей з первинної переробки вольфрамової сировини в Казахстані. Там вироблятимуть паравольфрамат амонію, що використовується при випуску спеціалізованих вольфрамових виробів, включаючи порошки та зносостійкі деталі.

Це не єдиний проект, що реалізується Cove Capital в Казахстані. Компанія також шукає рідкісні та рідкісноземельні метали на ділянці Гремячинський в Уланському районі Східно-Казахстанської області та на ділянці Акбулак в Костанайській області. Останній проєкт реалізується спільно з Казгеологією (дочірньою структурою Тау-Кен Самрук).

Бажання США укріпити зв’язки з Центральною Азією

Нагадаємо, що США по усьому світу шукають альтернативні Китаю джерела сировини та центри переробки, особливо рідкісних елементів та цінних металів. Своєю чергою країни Центральної Азії, у тому числі Казахстан, впроваджують політику диверсифікації, щоб віддалитися від РФ та Китаю.

Тільки за перше півріччя другого терміну Дональда Трампа США підписали торговельні угоди з країнами Центральної Азії на загальну суму 12,4 мільярда доларів. Угода між американською компанією Cove Kaz Capital Group і суверенним фондом добробуту Казахстану щодо розробки двох великих родовищ є однією з їх числа.

При цьому Казахстан володіє унікальними родовищами. Зокрема, на його території видобувають осмій, який вважають найдорожчим металом на планеті. Станом на 2025 рік його вартість за один грам може сягати до 10 000 доларів

