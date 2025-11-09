Зрадник Сергій Стороженко виріс у селі, розташованому всього за дві години їзди від міста, яке він зараз намагається знищити.

Генерал-лейтенант Сергій Стороженко, командувач 6-ї загальновійськової армії РФ, є найвисокопоставленішим українським перебіжчиком, який веде війну проти своєї батьківщини.

Як пише The Telegraph, Стороженко - колишній нагороджений український офіцер, дезертирував під час анексії Криму Росією 2014 року. А виріс зрадник у селі за дві години їзди на захід від міста, яке він зараз намагається розбомбити. Йдеться про Куп'янськ. Місія зрадника - знову окупувати важливий опорний пункт у Харківській області.

Завдання генерал-лейтенанта Стороженка стало ще складнішим, оскільки він прагне наздогнати кремлівську версію правди. Будучи дезінформований доповідями генерала, російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що тисячі українських військових оточені в місті, але навіть російські пропагандисти спростували цю заяву.

Аналітики Інституту з вивчення війни стверджують, що під час спроб узяти місто вже ліквідовано 13 тис. російських солдатів, однак серйозного прориву досягти так і не вдалося.

"Обвуглені руїни Куп'янська слугують застереженням про те, що Москва готова зробити з українськими містами на лінії фронту, які відмовляються здаватися", - міркують журналісти видання.

Наразі російські війська займають північні райони міста, тоді як ЗСУ контролюють східну і південну частини, згідно з даними Deep State. До того ж невідома кількість російських солдатів перебуває в центрі міста.

Видання зазначило, що щоб обійти українську оборону і безпілотники, які кружляють, РФ застосувала тактику відправки диверсійно-розвідувальних груп із двох-трьох осіб, щоб прослизнути повз українських позицій, проте більшість із них ліквідують до прибуття підкріплення.

"Не буде перебільшенням припустити, що генерал-лейтенант Стороженко несе відповідальність за невідповідність між гучними заявами Путіна і реальністю на місцях", - написало видання.

Журналісти додали, що його доповіді потрапляють на стіл генерала Валерія Герасимова, який безпосередньо доповідає Путіну про перебіг бойових дій.

"Генерал Герасимов із серпня сурмить про російські успіхи в Куп'янську", - написало видання.

Генерал-лейтенант Стороженко, або "Сторож", як його називали офіцери, раніше командував найбільшим українським підрозділом у Криму. Після вторгнення РФ на півострів він перейшов на бік росіян, закликавши сотні своїх підлеглих наслідувати його приклад.

Нагороджений медаллю "За повернення Криму", він прийняв командування нещодавно сформованою 126-ю бригадою берегової оборони РФ у Криму, постійно просуваючись службовими сходами.

Він брав участь у плануванні та організації повномасштабного вторгнення, командував 35-ю армією в Харкові, де досі живуть його родичі, і керував операцією в Ізюмі, але зазнав поразки.

Ситуація в Куп'янську

Нещодавно командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Сухопутних військ ЗСУ Юрій Федоренко заявив, що у Сил оборони є успіхи в Харківській області.

Він зазначив, що зараз ворог не має можливості поповнювати особовий склад, який раніше перебував у Куп'янську.

