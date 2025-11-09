За словами аналітика, такі дії підривають підтримку України з боку Австралії.

Австралія повністю припинила прямі закупівлі палива у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте з 2023 року Канберра імпортувала понад 3 млн тонн російських нафтопродуктів, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що в Австралію переправили мільйони тонн російської нафти через порт, який частково належить австралійському інвестиційному банку Macquarie Bank. У виданні додали, що нафтопродукти потенційно продали австралійським компаніям.

Журналісти вважають, що такий торговельний зв'язок між Австралією і РФ розкриває прогалини в урядових санкціях. У виданні наголосили, що Канберра відстає від Європейського Союзу і Великої Британії в посиленні правил імпорту.

Відео дня

Журналісти пояснили, що австралійські санкції дозволяють здійснювати закупівлі російських нафтопродуктів через треті країни. Аналітик Crea Вайбхав Рагунандан у розмові з журналістами заявив, що це побічно підтримує видобуток нафти в Росії та податкові надходження до бюджету Кремля.

За словами аналітика, такі дії підривають підтримку України з боку Австралії. Він наголосив, що ця лазівка не тільки дає змогу продовжувати постачання нафти з РФ, а й надає австралійським компаніям можливість заробити.

У виданні поділилися, що з січня 2023 року Австралія закупила майже чверть свого імпорту нафти із Сінгапуру, який, своєю чергою, імпортував із Росії понад 22 млн тонн нафтопродуктів. Третина цих обсягів надійшла до універсального терміналу порту Джуронг, що частково належить Macquarie Bank, а більша частка перебуває у власності державної компанії Сінгапуру.

Орбан допустив відмову Угорщини від російської нафти - що відомо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан допустив, що його країна може відмовитися від російської нафти в майбутньому. Він зазначив, що Угорщина могла б отримувати нафту від Хорватії.

Орбан нагадав, що зараз нафта надходить в Угорщину трубопроводом "Дружба". За його словами, Будапешт хоче переконати Хорватію розширити допоміжний трубопровід, який міг би стати головним для країни в майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: