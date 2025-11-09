Китай теж проводить такі дії разом з Росією.

Німеччина та Велика Британія попередили про зростаючу загрозу з боку російських та китайських космічних супутників, які постійно виявляються під час шпигування за супутниками, що використовуються західними державами. За останні тижні ці країни заявляли про часті випадки стеження, глушіння та втручання РФ у роботу їхніх супутників у космосі. Про це пише CNN.

"Дії Росії, особливо в космосі, становлять фундаментальну загрозу для нас усіх. Загрозу, яку ми більше не можемо ігнорувати", - наголошував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на конференції лідерів космічної галузі в Берліні у вересні.

Як зауважили у виданні, націлювання на супутники звʼязку може вплинути на такі сфери, як супутникові знімки, телекомунікації та широкосмуговий супутниковий доступ до Інтернету. Як додали у глобальному аналітичному центрі RAND, порушення роботи навігаційних і позиціювальних систем може вплинути на військові операції, а також на цивільну авіацію.

"Ці попередження з'явилися на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік. Українські чиновники заявляють, що Москва посилила співпрацю з Китаєм, який від її імені проводить супутникову розвідку території України", - підкреслили у CNN.

Що кажуть чиновники та експерти про загрози супутникам у космосі?

Пісторіус заявив, що нещодавно було виявлено два російські розвідувальні супутники, які відстежували два супутники IntelSat. Відомо, що їх використовують збройні сили Німеччини та її союзники.

IntelSat - це комерційний постачальник супутникових послуг, флот якого використовується урядами та компаніями в США та Європі.

"Росія і Китай за останні роки швидко розширили свої можливості у космічній війні: вони можуть заглушати, засліплювати, маніпулювати або кінетично знищувати супутники", - додав Пісторіус, заявивши про збільшення фінансування німецьких космічних програм на кілька мільярдів доларів.

Водночас очільник космічного командування Великої Британії Пол Тедман теж забив на сполох, наголосивши, що російські супутники стежать за британськими обʼєктами у космосі, а також "щотижня" заглушають їх.

"Вони мають на борту корисні навантаження, які можуть бачити наші супутники і намагаються збирати з них інформацію", - пояснив він.

У CNN уточнили, що перешкоджання проводиться за допомогою наземної інфраструктури, адже Росія впродовж багатьох років розвивала можливості електронної війни на тлі конфлікту в Україні.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте у цьому році ще раз попередив про плани РФ щодо розробки ядерної зброї в космосі для виведення з ладу та знищення супутників.

Російський диктатор Володимир Путін своєю чергою наголошував, що Москва не планує розміщувати ядерну зброю в космосі, проте РФ наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала держави-члени не розробляти космічну ядерну зброю до 2024 року, тоді як Китай утримався від голосування.

Як працюють супутники-шпигуни та як їх виявляють?

Здебільшого космічним силам досить легко виявляти та локалізувати іноземні супутники, проте складно визначити їхні точні можливості та наміри.

Зокрема заступник директора Проєкту з аерокосмічної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Клейтон Своуп зауважив, що влада робить припущення щодо планів російських супутників на основі їхнього розташування у космосі.

"Наприклад, якщо російський супутник тривалий час перебуває поблизу європейського супутника зв'язку, влада може зробити висновок, що він знаходиться там для шпигунства. Експерти вважають, що російські супутники, які наблизилися до двох супутників IntelSat, що частково використовуються Німеччиною, перебували там для перехоплення сигналів", - додають у CNN.

Водночас на нижчих орбітах російські супутники раніше випробовували "предмети, схожі на зброю, і запускали снаряди", наголосив Своуп для CNN.

Тому влада може ідентифікувати супутники, схожі на ті, що оснащені снарядами, аби визначити, чи становлять вони фізичну загрозу для активів інших країн.

"Росіяни мають досвід використання таких супутників для стеження за іншими супутниками, що може викликати у людей думки про те, що це "спляча клітина", яка чекає на нагоду для удару. Дуже важко відрізнити загрозу в сенсі зброї від загрози в сенсі збору розвідданих. Іноді доводиться багато гадати про можливості супутника, а також про наміри оператора", - пояснив експерт.

