Президент зазначає, що йдеться про осіб, один з яких є "гаманцем" Путіна, а інші - функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів.

Президент України Володимир Зеленський підписав санкційні рішення щодо осіб, які працюють в російських урядових структурах, зокрема, наближений до російського очільника фінансист Кирило Дмитрієв. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"У сьогоднішніх санкційних рішеннях України - особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України, один із його "гаманців", функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів", - наголосив Зеленський.

При цьому він додав, що розпочинається робота щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення російської пропаганди у світі.

"Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано", - зауважив він.

Зеленський підкреслив, що Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та "нормалізувати" окупацію українських територій.

"Також нещодавно з’явилось і демонстративне політичне рішення Росії про застосування "санкцій" проти українських посадовців, зокрема проти Прем’єр-міністра України. Така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску - як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру. Ми дамо наші пропозиції нових санкцій відповідним партнерам", - зазначає він.

Як повідомляє Офіс президента України, Зеленський підписав два укази про впровадження рішень РНБО щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Зазначається, що перший указ запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, які є учасниками злочинів проти України та українців, привласнили майно аграрного сектору, зернові культури, об’єкти культурної спадщини, ведуть інформаційні операції проти нашої держави та впроваджують освітні стандарти РФ із антиукраїнськими наративами на тимчасово окупованих територіях України.

"Відтепер під санкціями - російські урядовці, агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу Росії, а також наближений до російського очільника фінансист Кирило Дмитрієв, який займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав, та особи, які виправдовують збройну агресію РФ", - йдеться у повідомленні.

Інші санкції проти росіян

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2025 року Україна запровадила обмежувальні заходи проти чиновників, бізнесменів і причетних до порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, пропагандистів і проросійських діячів з Молдови.

Зокрема, санкції застосовані проти шістьох пропагандистів, серед яких Олександр Роджерс, який публічно заперечував існування України, закликав до зміни меж території та державного кордону України, поширював антиукраїнські публікації і виправдовував збройну агресію Росії проти України, і російська громадська діячка Катерина Мізуліна - публічна прихильниця російської агресії проти України.

