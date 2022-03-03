Киян просять викидати в першу чергу органіку, а пластик, картон по можливості складувати в приміщенні.
Відповідна інформація розміщена в Telegram Київської міської держадміністрації.
Міська влада зазначає, що сміттєвози в Києві працюють в штатному режимі, але просить викидати в першу чергу органіку і засоби гігієни.
"Поки не викидайте пластик, папір, картон та інші відходи, які можна деякий час зберігати в приміщенні", - зазначили в КМДА.
Відходи просять не викидати без пакетів або в розірваних пакетах – через це вантажники витрачають зайвий час, щоб зібрати розкидане у дворі сміття.
У КМДА зазначають, що значна частина водіїв сміттєвозів зараз зі зброєю в руках захищає Київ та інші міста в лавах української армії та підрозділах тероборони. На підприємствах не вистачає водіїв відповідної категорії.
"Виконання цих пунктів допоможе місту забезпечувати регулярне вивезення відходів, а також безпеку працівників", - йдеться в повідомленні.
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