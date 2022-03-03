Значна частина водіїв сміттєвозів пішла обороняти Київ, і на підприємствах поки не вистачає водіїв відповідної категорії.

Киян просять викидати в першу чергу органіку, а пластик, картон по можливості складувати в приміщенні.

Відповідна інформація розміщена в Telegram Київської міської держадміністрації.

Міська влада зазначає, що сміттєвози в Києві працюють в штатному режимі, але просить викидати в першу чергу органіку і засоби гігієни.

"Поки не викидайте пластик, папір, картон та інші відходи, які можна деякий час зберігати в приміщенні", - зазначили в КМДА.

Відходи просять не викидати без пакетів або в розірваних пакетах – через це вантажники витрачають зайвий час, щоб зібрати розкидане у дворі сміття.

У КМДА зазначають, що значна частина водіїв сміттєвозів зараз зі зброєю в руках захищає Київ та інші міста в лавах української армії та підрозділах тероборони. На підприємствах не вистачає водіїв відповідної категорії.

"Виконання цих пунктів допоможе місту забезпечувати регулярне вивезення відходів, а також безпеку працівників", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України: