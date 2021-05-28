26 травня біля посольства Росії в Києві вшанували пам'ять загиблих у війні з Росією українських бійців і провели перформанс "Спалення Кремля".

У Міністерстві закордонних справ РФ висловили протест тимчасовому повіреному в справах України через акцію під російським посольством у Києві.

Як повідомляється на сайті МЗС РФ, сьогодні в зовнішньополітичне відомство викликали тимчасового повіреного в справах України в РФ Василя Покотило.

«Йому було висловлено рішучий протест у зв'язку з триваючими провокаційними акціями біля посольства Росії в Києві», - сказано в повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві Росії заявили, що акцію, яка відбулася 26 травня, вони розглядають як «чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року».

Читайте такожЛукашенко готує намети зі "Спутником-V" на кордоні для України та ЄСЗазначається, що посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту у зв'язку із цим.

26 травня біля посольства Росії в Києві відбулася акція «Тризна за загиблими на російсько-українській війні».

Вона була присвячена початку героїчної оборони Донецького аеропорту українськими бійцями.

На паркані посольства учасники акції розвісили фото убитих російських загарбників, підписавши їх - # можемповторити.

Також учасники акції провели перформанс «Спалення Кремля». Вони розмістили на асфальті картонний макет кремлівських веж, облили його запалювальною сумішшю і підпалили. Через мить підбіг нацгвардієць із вогнегасником і погасив вогонь.

Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР".

Оборона аеропорту тривала 242 дні. Українських силовиків тоді прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.

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Автор: Антоніна Доломанжи