Ткаченко заявив, що зйомки реклами із залученням машин на Софійській площі є приводом, щоб наділити його міністерство повноваженнями штрафувати причетних до подібних інцидентів у майбутньому.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурений з приводу екстремальної зйомки за участю машин на Софіївській площі й просить компетентні органи провести ретельне розслідування.

Про це міністр повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось в світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО. І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А в, по-перше, жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге – відношенні до безпеки людей довкола. І, по-третє – до законодавства України, адже дозволів на це не давало ані наше міністерство, ані заповідник "Софія Київська". Уявіть себе таке, наприклад, у Ватикані – на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі. Впевнений, усі учасники перегонів, як і організатори рекламних зйомок, були б або покарані, або б заплатили штрафи", – зазначив Ткаченко.

Міністр заявив, що звернувся до Національної поліції та Київської міської державної адміністрації із проханням про ретельне розслідування.

Також він зазначив, що з боку Мінкульту буде з’ясовано, як це взагалі стало можливим.

"Очевидно, що це є приводом, щоб наше міністерство мало важелі накладати штрафи, або заборону, якщо таке буде відбуватись біля історичних пам’яток", – наголосив Ткаченко.

Зранку 10 серпня у мережі з'явилося відео, на якому зазнято, як машини на великій швидкості роблять різні трюки на Софійській площі. При цьому видно, що на асфальті залишаються сліди від шин.

Київська міська державна адміністрація звернулася до поліції з приводу екстремальної зйомки за участю машин на Софіївській площі, де у небезпеці були пішоходи.

В повідомленні КМДА зазначається, що сьогодні зранку в історичному центрі столиці, на Софійській площі, відбувались рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів, зокрема, авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони.

При цьому на місці зйомок не було встановлено ніяких спеціальних огороджень. "У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз", – зазначають в КМДА.

У міськадміністрації повідомляють, що через екстремальні маневри забруднено слідами автомобільних шин покриття на історичній площі.

"Міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок. З балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Місто звернулось до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб", – йдеться в повідомленні.

Поліція вбачає хуліганство в зйомках реклами із залученням машин на Софійській площі без дозволу місцевої влади. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України.

Автор: Віталій Саєнко