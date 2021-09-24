Наразі експерти працюють у криміналістичних лабораторіях понаднормово.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявляє, що правоохоронці знайшли "деякі докази" і допитали свідків після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Про це Єнін сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він розповів, що зараз відбувається спільна оперативно-слідча нарада на базі Головного управління Національної поліції Київщини, на якій підводяться підсумки роботи слідчих і оперативників сьогоднішньої доби.

"Ми дещо знайшли. І всі ці докази вже передані для проведення всіх можливих експертиз", - сказав Єнін.

За його словами, наразі експерти працюють у криміналістичних лабораторіях понаднормово.

Він сказав, що слідчі будуть працювати й надалі, поки не буде розкрито злочину і встановлено справедливість.

Єнін наголосив, що є свідки, яких допитали буквально у перші години після скоєння злочину.

"Я хотів би подякувати так само усім тим свідкам, які добровільно прибули на місце злочину і поділилися з органами досудового розслідування (наявною інформацією - УНІАН)", - заявив Єнін.

Крім того, було досліджено декілька тисяч телефонних дзвінків і з'єднань між усіма телефонами до вчинення злочину і в момент злочину.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення у ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Віталій Саєнко