МВС запобігло вбивству Романа Лещенка / facebook.com/mvs.gov.ua
Група осіб, затримана поліцією, планувала вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка.
Про це УНІАН стало відомо з власних джерел.
Що передувало
Раніше у МВС розповіли, що правоохоронцям вдалося затримати групу осіб, які планували замах на одного з міністрів. Деталі пообіцяли розповісти на сьогоднішньому брифінгу, 18 листопада.
Хто такий Роман Лещенко
Фото УНІАН
Міністр аграрної політики та продовольства України з грудня 2020 року.
Очолював Держгеокадастр.
У 2013-му зайнявся аграрним консалтингом, заснувавши "Український аграрний центр". З жовтня 2019 по 10 червня 2020 року був уповноваженим президента із земельних питань.