МВС вдалося запобігти замаху на міністра.

Група осіб, затримана поліцією, планувала вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Про це УНІАН стало відомо з власних джерел.

Що передувало

Раніше у МВС розповіли, що правоохоронцям вдалося затримати групу осіб, які планували замах на одного з міністрів. Деталі пообіцяли розповісти на сьогоднішньому брифінгу, 18 листопада.

Хто такий Роман Лещенко

Міністр аграрної політики та продовольства України з грудня 2020 року.

Очолював Держгеокадастр.

У 2013-му зайнявся аграрним консалтингом, заснувавши "Український аграрний центр". З жовтня 2019 по 10 червня 2020 року був уповноваженим президента із земельних питань.

Автор: Віолетта Орлова