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Правоохоронці затримали групу осіб, які планували замах на одного з українських міністрів.
Про це йдеться на сайті МВС.
Глава МВС Денис Монастирський обіцяє розповісти деталі на брифінгу о 17:30.
Новина доповнюється…
Поки ніяких деталей МВС не озвучує.
Правоохоронці затримали групу осіб, які планували замах на одного з українських міністрів.
Про це йдеться на сайті МВС.
Глава МВС Денис Монастирський обіцяє розповісти деталі на брифінгу о 17:30.
Новина доповнюється…
Автор: Яна Ставська