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Правоохоронці затримали групу осіб, які планували замах на одного з українських міністрів.

Про це йдеться на сайті МВС.

Глава МВС Денис Монастирський обіцяє розповісти деталі на брифінгу о 17:30.

Новина доповнюється…

Автор: Яна Ставська