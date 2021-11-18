МВС запобігло замаху на українського міністра

Поки ніяких деталей МВС не озвучує.

Правоохоронці затримали групу осіб, які планували замах на одного з українських міністрів. Про це йдеться на сайті МВС. Глава МВС Денис Монастирський обіцяє розповісти деталі на брифінгу о 17:30. Новина доповнюється… Автор: Яна Ставська

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