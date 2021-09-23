Правоохоронці вивчаються записи з камер відеоспостереження та трафіки мобільних телефонів.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів про хід розслідування замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Говорячи про те, що наразі робиться слідством для встановлення обставин злочину, Геращенко розповів: "Зараз взяті вже записи з відеокамер з будинків, які розташовані навколо лісу. Сам ліс - це 430 гектарів... Зараз у ньому проводиться прочісування на предмет того, щоб намагатися знайти зброю або якісь інші зачіпки".

Відеозаписи, пояснив Геращенко, вивчаються, аби дізнатися, хто бував у лісі: не лише у день замаху, але й у інші дні.

Крім того, вивчаються трафіки мобільних телефонів. Проте достеменно не відомо, чи кілер користувався мобільним телефоном.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення у ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Таня Поляковська