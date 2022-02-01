В МЗС вважають, що вчинок посла РФ є спробою підірвати авторитет Ради безпеки ООН.

У Міністерстві закордонних справ України вважають зневагою до міжнародних відносин дії постійного представника Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй Василя Небензі, який вирішив достроково покинути засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Олег Ніколенко сказав під час онлайн-брифінгу.

"На жаль, російська дипломатія вчергове продемонструвала своє зневажливе ставлення до міжнародних відносин. Розглядаємо вихід постійного представника Росії із зали до завершення засідання не лише неповагою до обговорюваного питання, але й спробою підірвати авторитет Ради безпеки як ключового органу, покликаного реагувати на загрози міжнародному миру та безпеці", - сказав Ніколенко.

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Також він зазначив, що на засіданні Ради безпеки ООН українська делегація вчергове офіційно спростувала російську дезінформацію про нібито планування наступальної операції на Донбасі.

"Наша позиція залишається незмінною - дипломатія є єдиним шляхом врегулювання збройного конфлікту, і ми робимо усе можливе, аби запобігти можливим провокаціям з боку Росії. Не мали успіху і спроби окремих членів Ради безпеки представити обговорення російської агресії як протистояння США і РФ. Це було нічим іншим, ніж спробою відвести увагу міжнародного співтовариства від агресивних дій Росії до України та Європи загалом", - наголосив Ніколенко.

Що сталося

31 січня постійний представник Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя достроково покинув засідання Ради безпеки ООН і не став слухати виступ представника України Сергія Кислиці.

Вчорашнє засідання Ради безпеки ООН було скликано Сполученими Штатами через нарощування військ РФ біля України.

Водночас РФ намагалася зірвати це засідання.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд попередила про жахливі наслідки у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну. Крім того, вона заявила, що РФ може збільшити сили в Білорусі біля кордону України до 30 тис. військових.

Постійний представник Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі заявив, що вторгнення російських військ в Україну призведе до "жахливого кровопролиття".

Кислиця закликав Російську Федерацію сісти за стіл переговорів замість стягування військ до кордону України.

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