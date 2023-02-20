В МЗС очікують побачити не лише підтримку міжнародних партнерів на словах, але й ще більшу допомогу Україні.

В міністерстві закордонних справ очікують на візит до Києва "головних західних партнерів" України.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі інформаційного телемарафону.

"Давайте ми поки збережемо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії, великомасштабної агресії, ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, яку ми бачили, але й ще більшу допомогу і так само присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", - сказав він.

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Візит міжнародних партнерів до Києва 20 лютого: деталі

З 20 по 22 лютого президент США Джо Байден здійснить візит до Польщі. 21 лютого очікується його зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Заплановано обговорити двостороннє співробітництво, а також спільні зусилля щодо підтримки України та зміцнення НАТО. Також не виключається, що однією з тем переговорів стане питання про збільшення присутності військ США в Польщі.

Помічники Байдена шукали способи таємно переправити його через кордон в Україну, але поїздку майже виключили.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скасував поїздку до Брюсселя, де мала відбутися зустріч із європейськими міністрами закордонних справ перед засіданням Ради ЄС. Зустріч Дмитра Кулеби із головами МЗС європейських держав офіційно анонсували заздалегідь - вона планувалася перед офіційним засіданням Ради ЄС.

Ізраїльська парламентська делегація приїхала з візитом до Києва на чолі з головою комітету оборони та міжнародної політики Юлієм Едельштейном для зміцнення партнерства з Україною.

Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні приїде до Києва цього тижня, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.